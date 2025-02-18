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صحة ومرأة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير، كريمي لعمل مختلف الصواني

طريقة البشاميل، فيتو
طريقة البشاميل، فيتو

طريقة عمل البشاميل، من أشهر أنواع الصلصات التي تدخل في عمل أشهى الأكلات، مثل المكرونة بالبشاميل والكوسة بالبشاميل والنجرسكو، وهي من أنواع الصلصات التي يعشقها الجميع، وخاصة الأطفال، إلا أن بعض ستات البيوت لا تجيد طريقة عمل البشاميل، الكريمي بدون تكتلات.
 

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وطريقة عمل البشاميل تصلح لإعداد العديد من الاكلات، ليعطيها طعما مميزا، فيتم إضافة البشاميل على المكرونة الفرن باللحم المفرومة، أو المكرونة النجرسكو، أو اللازانيا، كما يمكن إضافته للكريب، والكوسة والمسقعة أيضا، ويطلق على البشاميل أيضا الصلصة البيضاء، أو الوايت صوص.

 

ولذلك تبحث الكثير من الستات والأمهات، عن طريقة عمل البشاميل المظبوط، خاصة أنه معشوق الأطفال الصغار.

 

طريقة عمل البشاميل بالدقيق والمقادير
 

البشاميل المضمون
البشاميل المضمون

وطريقة عمل البشاميل، من الطرق التي يمكن إعدادها في دقائق معدودة، ولكن لا تجيد كل ستات البيوت عمله، بطريقة تمنع تكتله، وتجعله كريمي القوام.

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البشاميل للمكرونة، بكل سهولة، في السطور التالية.

 

مقادير صلصة البشاميل

2  ملعقة كبيرة زبدة
2  ملعقة كبيرة دقيق
200  ملل حليب
50 غرام جبنة بارميزان

 

طريقة عمل البشاميل:

- في قدر على النار نضع الزبدة ونذوبها ثم نضيف الدقيق ونحرك ليتحمص ويكتسب لون ذهبي جميل ثم نضيف الحليب ونحرك دون توقف.

- نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب ونفرم حبة الثوم.

- نبعد الصلصة من على النار بعد أن يصبح كثيف ومتماسك.

- نضيق البقدونس وقليل من جبنة البارميزان.

 

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل
 

المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشراءها من المطاعم مرة أخرى.

 

مكونات العمل:

مكرونة فرن مسلوقة

400 جرام من اللحم العصاج

ملح وفلفل

بابريكا

كسبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

مغلف من صوص البشاميل

ربع كوب جبنة موتزاريللا

3 أكواب لبن حليب

 

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ:

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم المفروم، والتوابل، حتى تماما الطهي.

في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.

 

الكوسة بالبشاميل في الفرن
 

الكوسة بالبشاميل
الكوسة بالبشاميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، بخطوات بسيطة، ونتيجة مذهلة.

مدة التحضير: ١٥ دقيقة

مدة الطهي: ٢٥ دقيقة

تكفي لـ: ٦ اشخاص
مكونات الكوسة بالبشاميل
٦ حبات كوسة، مقطعة شرائح

حبتين طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات

ربع كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

ملعقتين كبيرتين زيت

٤ فصوص ثوم، مفروم

كوبين صلصة بشاميل

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب جبنة موتزاريلا

مكعب مرق دجاج ماجي

 

خطوات تحضير الكوسة بالبشاميل

 

يشوح الثوم بالزيت، ثم يضاف الطماطم والعصير والصلصة.

 

يقلب الكل جيدا، ثم يبهر بالبهارات والبقدونس

 

تضاف الكوسة ويقلب الكل تقليبة سريعة، ويرفع على النار.

 

تسكب الكوسة بقالب الفرن، ثم تغطى بصلصة البشاميل

 

يرش الوجه بالجبن الموتزاريلا، ثم تخبز في فرن حار مدة ٢٥ دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي
تقدم ساخنة بالهنا والشفا.
 

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