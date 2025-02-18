أمير عزمي يرد على قصة اعتداء شيكابالا على جروس ويكشف ما حدث (فيديو)

كشف أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، حقيقة اعتداء محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض على مدربه كريستيان جروس في مباراة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية.

وانتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بأن شيكابالا اعتدى على جروس بسبب عدم مشاركته في مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية.

أمير عزمي مجاهد

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث عقب مباراة الزمالك وإنيمبا بأن شيكابالا كان غاضب وكان يتحدث في غرف خلع الملابس وعند معرفتي أخذت جروس وذهبنا للمؤتمر الصحفي كي لا يسمع شيئًا".

وواصل: “في اليوم التالي جروس كان على علم بما حدث عن طريق أحد أفراد الجهاز حيث نقل له القصة”.

وواصل: "بعد ما علم جروس قال لشيكابالا في التمرين بهدوء أنت كابتن الفريق ولو في مشكله في أوضه اللبس حاول تحلها".

وحصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، أمس الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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