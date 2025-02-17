الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

البرهان: أعجب من الذين ينادون بعودة حمدوك مرة أخرى

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان في كلمة ألقاها اليوم الإثنين إننا مصممون مع الشعب السوداني على دحر التمرد وكل الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة. 

البرهان: مصممون مع الشعب السوداني على دحر التمرد

وأضاف  البرهان: “أعجب من الذين ينادون بعودة حمدوك مرة أخرى وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم”.

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وتابع البرهان: “الذين بالخارج عليهم ألا يسلموا بالعودة لحكم السودان”. 

واستطرد  البرهان: “رسالتي للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أن الشعب السوداني لن تفرض عليه حكومة من أي جهة”. 
وفي السياق ذاته أعلن الجيش السوداني عن إسقاط أربع طائرات مسيّرة تابعة لمليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر. 

عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع 

وجاء ذلك بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة توليد الكهرباء في ولاية النيل الأبيض، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات سودانية. 

وفي سياق متصل، كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن نزوح 42 ألف أسرة من معسكر زمزم نتيجة لهجمات الميليشيات، ودعا إلى تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

و أفادت تقارير بانقطاع التيار الكهربائي في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل بسبب هجمات بالطائرات المسيّرة.

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البرهان مجلس السيادة السوداني السودان حمدوك

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