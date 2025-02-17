كلمة مؤثرة لوزير الطاقة السعودي بشأن علاقات بلاده مع مصر، والسيسي يعلق ويوجه رسالة للمملكة

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي:"لا تمثل الاتفاقيات والمشروعات رغم أهميتها إلا قدر يسير من قوة العلاقة، كل المشاريع لا تعد شيئا أمام ما يمكننا أن نقول قوة العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، متانة واستدامة العلاقة التاريخية بين البلدين تكمن في الإيمان العميق من الشعبين والقيادتين بأن مصيرنا واحد واستقرارنا مشترك".

وتابع:"مصيرنا واحد واستقرارنا مشترك وتنميتنا ستكون متكاملة بإذن الله، ومن هذا المنطلق فإنني أؤكد بأن المملكة ستظل دائما شريكا داعما لجمهورية مصر العربية في جهود التنمية الشاملة".

وواصل:"أتمنى من الرئيس السيسي أن يسمح لي بالعفوية لدي امنية في تقديم التحية للشعب المصري الحبيب لنا جميعا في كل المملكة العربية السعودية، كنت أتفرج على مسلسل فظيع نهاية الحلقة الأخيرة أغنية تحفة مقدمتها بسيطة ألف تحية للناس الحقيقية والناس العشرية أصحاب أحلى نفسية، مين في العالم أصحاب أحلى نفسية إلا في مصر، مصر مش بس فيها حاجة حلوة دي كلها حاجة حلوة".

وعانق الرئيس السيسي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، بعد كلمته موجها لها كل الشكل والتقدير على كلماته الطيبة



من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"كيف سأعقب بعد هذه الكلمات الطيبة، الكلام الرائع والداعم من شقيقي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان واشقائنا في المملكة في الظروف التي تمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير والاحترام والإشادة".

وتابع:"توقيع اتفاقيات مع الصديقة والشقيقة دولة قبرص والرئيس القبرصي، دليل على حرصنا على تطوير وتنمية وبناء علاقات لصالح شعوبنا، نحن في مصر نسعى دائما من أجل البناء والتنمية والتعمير، ونعمل من أجل البناء والتنمية والتعبير بعيدا عن أي مظاهر تؤدي الي عكس ذلك".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة كما أكدا على العلاقة التاريخية الوثيقة بين البلدين

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كما تفقد الرئيس السيسي معرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"

وتحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة " وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي

كما تم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في اطار الدور المحوري لمصر كمركز اقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية

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