مهجة عبد الرحمن تكشف أسرارا عن فيلم البيه البواب وكواليس التصوير مع أحمد زكي

قالت الفنانة مهجة عبد الرحمن، بطلة فيلم "البيه البواب"، أنها في الوقت الحالي ليس لها طموحات في العودة للتمثيل بعد غياب سنوات كثيرة عن الأضواء.

دخول مهجة عبد الرحمن التمثيل

وأوضحت مهجة عبد الرحمن، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها لم تفكر في دخول مجال التمثيل، لافتة أنها أصبحت ممثلة بالصدفة، على الرغم من أنها لم تجمعها علاقة صداقة بعائلات المخرجين.

موهبة التمثيل

وأضافت مهجة عبد الرحمن، أن التمثيل يحتاج أكثر إلى موهبة، وليس "تعليم التمثيل"، قائلة: "أحمد زكي الله يرحمه اللغة كانت مكتوبة في البيه البواب مودرن، وكان بيتكلم صعيدي، وحاليًا بيكتبولهم كملة أقول - أجول عشان النطق الصعيدي، من خلال مصحح لغة إنما احنا على أيامنا مكنش فيه مصحح، ولا حد بيقول صحح لأحمد، هو كان بيجي حافظ من بيته".

ذكريات مهجة عبد الرحمن مع أحمد زكي

وتحدثت مهجة عبد الرحمن عن ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة على انه لم يكن عصبيًا كما يردد البعض، وإنما يصبح عصبي في متابعة تفاصيل العمل، قائلة: "أثناء تصوير مشهد في القطار كنت ارتدي منديل رأس أسود وفوقه شال، قام برفع منديل الرأس ونعكش شعري بيده، وقالي احنا مش بنصور الموميا يا مهجة".

وتابعت مهجة عبد الرحمن حديثها عن أحمد زكي، قائلة: "لما روحنا أستوديو النحاس لاستكمال تصوير فيلم البيه البواب، وكان مهندس الديكور الراحل ماهر عبد النور وكان من أكبر مهندسي الديكور في مصر، ولما شاهد غرفة البواب مطلية باللون الأبيض، قال أحمد زكي إزاي احنا غلابة والديكور أبيض ونظيف بهذا الشكل؟، وطلب منهم بالشخبطة على الحوائط وألغى يوم التصوير حتى الإنتهاء من إعادة تجهيز غرفة البواب".



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