افتتاح معرض أهلًا رمضان بالشرقية لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

افتتح المهندس حازم الأشموني ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية معرضين جديدين ضمن المبادرة، واللذين يقدمان تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم أسواق اليوم الواحد والتوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان.

تفاصيل معرض أهلا رمضان بالشرقية

يُقام أحد المعارض على مساحة 350 مترًا مربعًا بمشاركة 10 عارضين، فيما يمتد المعرض الآخر على مساحة 1000 متر مربع ويضم 20 باكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وكبار التجار لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والتموينية، من بينهم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالتموين والمشرفين على تنظيم المعارض.



وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن معارض أهلًا رمضان توفر جميع السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، اللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة إلى التمور وياميش رمضان، وذلك بأسعار مخفضة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن جهودها المستمرة تساهم بشكل كبير في توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما أثنى الوزير على نجاح الشركة في تنفيذ المبادرات التموينية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم وتعزيز هذه الجهود لضمان وصول السلع المدعمة والمخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

أضاف وكيل الوزارة أنه تم حتى الآن افتتاح سبعة معارض أهلًا رمضان، مع استمرار الاستعدادات لافتتاح أكثر من عشرين معرضًا جديدًا، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من ثلاثين معرضًا، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين،كما شدد على متابعة جودة المنتجات والأسعار لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد لإقامة معارض أهلًا رمضان بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع تخصيص ركن ثابت لسوق اليوم الواحد داخل المعارض، إضافة إلى انتشار أسواق اليوم الواحد في مختلف المناطق، فضلًا عن تخصيص أركان داخل الهايبرات لعرض منتجات “أهلًا رمضان” بأسعار مخفضة، إلى جانب الشوادر الدائمة التي توفر الخضروات، الفواكه، واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين

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