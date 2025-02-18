رسامو العالم يحتفون بصلاح جاهين في الهناجر غدًا

تستضيف قاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض كاريكاتير تحت عنوان "عمنا.. صلاح جاهين"، يضم رسومات أصلية ونادرة من أعمال الفنان صلاح جاهين، إلى جانب مجموعة من البورتريهات الكاريكارتيرية لجاهين بريشة كوكبة من فناني الكاريكاتير من مصر وعدة دول، يفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء 19 فبراير، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.

وياتي ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء "بعمنا.. صلاح جاهين" يوم 19 فبراير، لعزة الهُوِيَّة المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تأكيدا علي أن صلاح جاهين لم يكن مجرد فنانًا، بل رمزًا مصريًا قدم صورة مبدعة لمصر في فترة كانت مليئة بالتحديات.

وينظم المعرض صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفي الشيخ، ويأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة فى كافة مواقعها للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن جانبه قال الفنان فوزي مرسي أمين عام الجمعية ومنسق المعرض: إن المعرض يضم 32 لوحة أصلية تعرض لأول مرة من أعمال الراحل الكبير صلاح جاهين، تمثل جزءا من التراث الفني لمصر، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 بورتريه كاريكاتيري رسمتها أنامل 52 فنان من دول العالم المختلفة من بينها؛ السعودية، البحرين، البرتغال، الهند، أورجواي، أسبانيا، أندونيسيا، الصين، بولندا، كوسوفو، كوبا، مقدونيا، البرازيل، بيرو، روسيا، السويد، ميانمار، بالإضافة إلى مصر.

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