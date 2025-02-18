الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسامو العالم يحتفون بصلاح جاهين في الهناجر غدًا

معرض صلاح جاهين،
معرض صلاح جاهين، فيتو

تستضيف قاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض كاريكاتير تحت عنوان "عمنا.. صلاح جاهين"، يضم رسومات أصلية ونادرة من أعمال الفنان صلاح جاهين، إلى جانب مجموعة من البورتريهات الكاريكارتيرية لجاهين بريشة كوكبة من فناني الكاريكاتير من مصر وعدة دول، يفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء 19 فبراير، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.

وياتي ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء "بعمنا.. صلاح جاهين" يوم 19 فبراير، لعزة الهُوِيَّة المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تأكيدا علي أن صلاح جاهين لم يكن مجرد فنانًا، بل رمزًا مصريًا قدم صورة مبدعة لمصر في فترة كانت مليئة بالتحديات.

وينظم المعرض صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفي الشيخ، ويأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة فى كافة مواقعها للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن جانبه قال الفنان فوزي مرسي أمين عام الجمعية ومنسق المعرض: إن المعرض يضم 32 لوحة أصلية تعرض لأول مرة من أعمال الراحل الكبير صلاح جاهين، تمثل جزءا من التراث الفني لمصر، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 بورتريه كاريكاتيري رسمتها أنامل 52 فنان من دول العالم المختلفة من بينها؛ السعودية، البحرين، البرتغال، الهند، أورجواي، أسبانيا، أندونيسيا، الصين، بولندا،  كوسوفو، كوبا، مقدونيا، البرازيل، بيرو، روسيا، السويد، ميانمار، بالإضافة إلى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع صندوق التنمية الثقافية الجمعية المصرية للكاريكاتير صلاح جاهين الثقافة المصرية الراحل صلاح جاهين صندوق التنمية الثقافية مركز الهناجر مركز الهناجر للفنون

الأكثر قراءة

مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

20 معلومة عن سفاح المعمورة وجرائمه

منوعات

المزيد

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر يحسم الجدل

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

المزيد
الجريدة الرسمية