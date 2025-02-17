تجديد حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة فى الشروق

جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس صاحب ورشة تصنيع أسلحة فى الشروق، وذلك ١٥يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وفي دائرة مديرية أمن القاهرة؛ تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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