الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة فى الشروق

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس صاحب ورشة تصنيع أسلحة فى الشروق، وذلك ١٥يوما  على ذمة استكمال التحقيقات.

وفي دائرة مديرية أمن القاهرة؛ تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الاتجار فى الأسلحة النارية الشروق النيابة العامة أمن القاهرة قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة نيابة العامة من القاهرة

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