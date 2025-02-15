السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

استعجال تحريات المباحث لصاحب ورشة تصنيع أسلحة نارية في الشروق

متهم
متهم

 استعجلت النيابة العامة بالشروق، تحريات المباحث العامة بواقعة صاحب ورشة تصنيع أسلحة فى الشروق، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وفي دائرة مديرية أمن القاهرة؛ تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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