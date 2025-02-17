الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

أهلي جدة
أهلي جدة

أعلن كل من الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، ومدرب الغرافة القطري تشكيل فريقهما للمباراة المرتقبة التي تجمعهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2024-2025، على مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

تشكيل أهلي جدة ضد الغرافة القطري 

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: ماتيو دامس - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - سعد بالعبيد.

في خط الوسط: رياض محرز - فرانك كيسي - جابري فيجا.

في خط الهجوم: جالينو - روبرتو فيرمينو - إيفان توني

تشكيل الغرافة القطري ضد الأهلي جدة 

موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا


وتنطلق مباراة الأهلي والغرافة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة 


وتذاع المباراة عبر فضائية ssc hd، وbein sports afc، والكآس 9 وأبو ظبي آسيا.


ويعلق على المباراة مشاري القرني وأحمد النفيسة عبر فضائية ssc hd، وأحمد البلوشي على bein sports afc، وخالد الحدي عبر قناة الكآس 9 وفيصل الهندي عبر فضائية أبو ظبي آسيا.

 


ترتيب الفريقين بدوري أبطال اسيا 


و يحتل أهلي جدة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد، سجل 17 هدفًا وتلّقى 6 أهداف.


بينما يأتي  الغرافة في المركز السابع برصيد 7 نقاط، حقق انتصارين وتعادل وحيد، وخسر أربع مباريات، سجل 8 أهداف وتلّقى 14 هدفًا.



ويسعى  الأهلي للفوز من أجل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة، والمنافسة على صدارة المجموعة.

بينما الغرافة في تحقيق الفوز من أجل حسم تأهله للدور التالي من البطولة.


وتأهل أهلي جدة  رسميًا إلى دور الـ16، ويحتاج للفوز أو التعادل لضمان صدارة المجموعة.


فيما يحتاج  الغرافة للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي، حيث إن التعادل أو الخسارة قد يجعله خارج البطولة.
 

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