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رياضة

أهلي جدة يتقدم على الغرافة القطري 3-1 في الشوط الأول

أهلي جدة
أهلي جدة

تقدم أهلي جدة السعودي على نظيره الغرافة القطري بنتيجة 3-1، في الشوط الأول من المباراة التي التي تجمعهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2024-2025، على مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

تقدم الغرافة في الدقيقة 6 عن طريق خوسيلو من ركلة جزاء، قبل أن يرد الأهلي بثلاثة أهداف عن طريق روبرت فيرمينو وإيفان توني وجالينو. 

تشكيل أهلي جدة ضد الغرافة القطري 

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: ماتيو دامس - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - سعد بالعبيد.

في خط الوسط: رياض محرز - فرانك كيسي - جابري فيجا.

في خط الهجوم: جالينو - روبرتو فيرمينو - إيفان توني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة 

وتذاع المباراة عبر فضائية ssc hd، وbein sports afc، والكآس 9 وأبو ظبي آسيا.

ويعلق على المباراة مشاري القرني وأحمد النفيسة عبر فضائية ssc hd، وأحمد البلوشي على bein sports afc، وخالد الحدي عبر قناة الكآس 9 وفيصل الهندي عبر فضائية أبو ظبي آسيا.

ترتيب الفريقين بدوري أبطال آسيا 

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد، سجل 17 هدفًا وتلّقى 6 أهداف.


بينما يأتي  الغرافة في المركز السابع برصيد 7 نقاط، حقق انتصارين وتعادل وحيد، وخسر أربع مباريات، سجل 8 أهداف وتلّقى 14 هدفًا.



ويسعى  الأهلي للفوز من أجل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة، والمنافسة على صدارة المجموعة.

بينما الغرافة في تحقيق الفوز من أجل حسم تأهله للدور التالي من البطولة.


وتأهل أهلي جدة  رسميًا إلى دور الـ16، ويحتاج للفوز أو التعادل لضمان صدارة المجموعة.


فيما يحتاج  الغرافة للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي، حيث إن التعادل أو الخسارة قد يجعله خارج البطولة.
 

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