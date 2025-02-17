الأميك: 12% نمو مبيعات السيارات النقل والبيك اب بالسوق المصري

سيارات النقل.. استعرض تقرير الأميك، مجلس معلومات سوق السيارات المصري، إجمالي مبيعات السيارات النقل والشاحنات التي تم بيعها في مصر خلال عام 2024 بلغ إجمالي 1.410 سيارة بيك أب، بينما كان العدد في العام 2023 بواقع 1.255 سيارة بمعدل نمو 12%.





إجمالي مبيعات النقل بالفئات بمصر

ووفقا لما نشره تقرير الأميك، مجلس معلومات سوق السيارات المصري، ترتيب مبيعات السيارات بيك اب والنقل حسب الفئات ونرصدها في التقرير التالي:



فئة البيك أب بمبيعات 994 وحدة خلال 2024.

الشاحنات المتوسطة الخفيفة 280 وحدة.

الميني بيك أب فان 108 وحدة.

الشاحنات الثقيلة 25 وحدة.

الشاحنات الخفيفة مركبة واحدة.





وبلغت مبيعات البيك أب 994 وحدة بإجمالي حصة سوقية 70% من قطاع النقل في مصر، كما بلغت حصة النقل الخفيف المتوسط 20% من السوق.

وأكد تقرير الأميك على تسجيل مبيعات السيارات الميني بيك أب فان 8% من حصة السوق والنقل الثقيل 2%.

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