أهالي بلبيس يطالبون بتمثال لمجدي يعقوب تكريمًا له.. جيران الجراح العالمي يكشفون تفاصيل قدوم والده للمدينة.. وهذه أبرز إنجازات البروفيسور (فيديو)

في عالم الطب، يبرز اسم البروفيسور مجدي يعقوب كواحد من أبرز جراحي القلب على مستوى العالم. اشتهر يعقوب بإسهاماته الكبيرة في تطوير جراحات القلب، وتأسيس مراكز طبية متخصصة في علاج أمراض القلب، بالإضافة إلى دوره البارز في تطوير تقنيات زراعة القلب. يعقوب، الذي يشغل منصب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، أسس أيضًا "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" في أسوان، والتي تُعد صرحًا طبيًا كبيرًا يقدم خدمات طبية وبحثية متميزة.

نشأة مجدي يعقوب

نشأ الدكتور مجدي يعقوب - 89 عاما - بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية لعائلة قبطية أرثوذكسية تنحدر أصولها من محافظة أسيوط بصعيد مصر، وهو أب لثلاث أبناء ولدان وبنت، والأخيرة (صوفي) هي الوحيدة التي اختارت أن تدرس الطب، اقتداءً بوالدها، كما اقتدى هو بوالده الذي كان طبيبًا متخصصًا في الجراحة العامة، وعشق مهنة الطب بسبب والده، وتأثره بوفاة عمته بسبب ضيق في صمام القلب.

هنا نشأ ملك القلوب.. «بلبيس» شاهدة على طفولة طبيب الإنسانية مجدي يعقوب

انتقلنا إلى المنزل الذي نشأ فيه بمركز بلبيس وتحديدا بشارع بورسعيد وهو الذى شهد اللحظات الأولى لميلاده (مكون من طابقين) وكان والده يقيم بالطابق الثاني وهو منزل مملوك لأسرة الشيخ الراحل على البكرى الذي احتضن والد السير مجدي يعقوب عند قدومه للعمل كمفتش صحة بالمدينة بحسب بعض أصدقائه والمواطنين الذين عاصروا هذه الفترة. والتقت فيتو مع أحفاد صاحب المنزل والذين رووا لنا بعض التفاصيل عن حياة مجدي يعقوب.

هنا نشأ ملك القلوب.. «بلبيس» شاهدة على طفولة طبيب الإنسانية مجدي يعقوب،

صلاح بكري حفيد صاحب المنزل: نطالب بتمثال لمجدي يعقوب

ويقول محمد صلاح بكري حفيد صاحب المنزل: “الشيخ علي البكري رحمه الله هو الذى احتضن والد البروفيسور مجدي يعقوب عند قدومه لمركز بلبيس للعمل مفتشا بالصحة واستأجر شقة بالطابق الثاني بالمنزل نظير إيجار شهري قدره جنيها واحدا بحسب- قوله خصصها عيادة طبية وسكن شخصي له”، مطالبا بعمل تمثال لمجدي يعقوب الذى قدم خدمات جليلة للإنسانية بحديقة تم تخصيصها امام المنزل الذى نشأ فيه تكريما له.

والد مجدي يعقوب كان يعطف على الفقراء

وقاطعه في الحديث الحاج اسماعيل بكري حفيد الشيخ علي بكري قائلا:"جدى كان دائما يروى لوالدى عن الأخلاق الطيبة التى كان يتمتع بها والد الدكتور مجدي والذي التحق منذ الصغر بمدرسة الشاهد الكائنة بالمدينة وكان يمتاز بالأخلاق الحسنة ومحبوبا من الجميع، وكان يعطف على الفقراء ويجلس مع أهالى المنطقة بعد نهاية عمله وكان صديقا لوالد الدكتور ماهر نصيف رحمه الله صاحب اشهر صيدلية بمركز بلبيس والذي كان ملقبا بصيدلي الغلابة".

هنا نشأ ملك القلوب.. «بلبيس» شاهدة على طفولة طبيب الإنسانية مجدي يعقوب،

وتابع: “الدكتور مجدى يعقوب مازال يتذكر الايام القليلة التي عاشها في طفولته برفقة أسرته مع جيرانه وأهل المنطقة.. منذ فترة قصيرة أرسلت له معلم حالته المادية لا تسمح لعلاج ابنته التي تعاني من مشاكل في القلب، وبالفعل قام بإجراء العملية لها مجانا وأعطاه مبلغ مالي ليساعده في شراء الأدوية اللازمة لها.. أهل بلبيس لهم معزة خاصة في قلب الدكتورمجدي يعقوب”.

واختتم حديثه قائلا: "نتمنى استجابة المسؤولين لنا وعلى رأسهم وزيرالثقافة ومحافظ الشرقية بعمل تمثال له. فهو أسطورة حقيقية وقدوة كبيرة لكثير من الشباب وهو وجه مشرف لمصر ونطالب بتغييراسم شارع بورسعيد إلى شارع مجدى يعقوب تكريما له".

هنا نشأ ملك القلوب.. «بلبيس» شاهدة على طفولة طبيب الإنسانية مجدي يعقوب،

مجدي يعقوب يكشف قصة الاكتشاف المعجزة "الصمامات الطبيعية"

وأعرب الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، بعد ابتكاره صمامات طبيعية تنمو بشكل طبيعي مدى الحياة، عن تحمسه لرؤية الاكتشاف الضخم جدا في جسم الإنسان.

هنا نشأ ملك القلوب.. «بلبيس» شاهدة على طفولة طبيب الإنسانية مجدي يعقوب،

اكتشاف ضخم للدكتور مجدي يعقوب

وقال مجدي يعقوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "أنا متحمس جدا لهذا الاكتشاف تحمس ضخم جدا. من 50 سنة وأنا بشتغل على الصمامات وأعرف جيدا ما هي تلك الصمامات، هناك وباء في الدول النامية والمتقدمة لمرض الصمامات، وهو يؤثر على الحياة ويقصر الحياة ويمثل معاناة للمرضى".

الحديقة التى تبرع بها اهل منطقته لاقامة تمثال لملك القلوب،

حياة نشطة وسعيدة مع صمامات مجدي يعقوب

وواصل:"طوال عمري وأنا أعلم جيدا أن الصمام الحي بيطول الحياة ويعطي حياة نشطة وكريمة ويزيد الحياة والسعادة والطاقة. الصمام الذي اكتشفناه يمكن أن يكبر وينمو مع الطفل وأي طفل لا يلزمه أكثر من عملية واحدة".

وأوضح: "لا يزال أمامنا وقت وأجرينا كل الاختبارات على الصمامات في المعمل ووضعنا الصمام في الأغنام واستغربنا جدا أن الصمام في ظرف شهر أصبح يجدد الخلايا ويعمل بكل ما يقوم به الصمام الطبيعي".

هنا نشأ ملك القلوب.. «بلبيس» شاهدة على طفولة طبيب الإنسانية مجدي يعقوب،

وتابع: "الصمام الذي توصلنا له يفرز إفرازات تؤثر على الجسم بطريقة فعالة جيدة وشيء غير معقول وسيكون له مفعول ضخم جدا على البشرية، ومن المتوقع في ظرف عام إلى عام ونصف أن يتم تفعيل تلك الصمامات على البشر من المرضى".

البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

وأصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في وقت سابق قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، ومؤسس الصرح الطبي الكبير "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، حيث سيتم إطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي.

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