نصائح مهمة لتحويلات آمنة عبر إنستاباي

يبحث العديد من عملاء البنوك عن النصائح التي يجب اتباعها لضمان تحويلات آمنة ومضمونة عبر تطبيق إنستاباي.

وأكد مصرفيون أنه يجب مراجعة الرقم المحول له الأموال عبر تطبيق إنستاباي بدقة قبل الإرسال والتأكد من صحته.

وكذلك ضرورة تفعيل التطبيق بشكل سليم وصحيح ليكون الاستخدام على أكمل وجه.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي:

1 - تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع

وتشمل ما يلي..

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number)

.(Mapped to IPA

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب

يبحث العديد من عملاء البنوك عن الطرق والخطوات التي يجب اتباعها بهدف استرداد أموال يتم تحويلها بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أن هناك عدة خطوات يجب على العملاء اتباعها فور تحويل أموالهم بالخطأ وهي كالتالي:

التواصل السريع مع البنك المسجل عليه حساب العميل.

تقديم طلب يسمى بـ«النوايا الحسنة» من أجل استرداد المبلغ من الشخص المحول إليه بالخطأ، وذلك من خلال الرقم المرجعي للمعاملة.

بعد تقديم طلب النوايا الحسنة، سيتواصل البنك مع الشخص المحول إليه المبلغ بالخطأ.

في حالة رفض الشخص المحول إليه المبلغ على الحساب البنكي فيجب اتخاذ إجراءات قانونية من خلال تحرير محضر بمباحث الإنترنت وتقديم كافة الأدلة اللازمة والتي تتضمن «استخراج ما يفيد تحويل الأموال، إثبات عدم وجود أي صلة تربط العميل بالمحول له، وإثبات عدم رده للمبلغ، وجود تشابه بين الرقم المراد تحويل الأموال له والرقم الخطأ»، وانتظار نتيجة التحقيق.

كذلك يمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك، أو تقديم شكوى بالمعاملة إلى البنك المركزي المصري.

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