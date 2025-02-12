إزاي تدفع فواتيرك من خلال إنستاباي

يبحث الملايين عن طريقة سداد الفواتير عبر خدمه وتطبيق إنستاباي.

وتبدأ عملية سداد الفواتير عبر إنستاباي من خلال عدة خطوات أولها إنشاء الحساب على التطبيق حيث نستعرض في ما يلي خطوات إنشاء حساب جديد على تطبيق إنستاباي Instapay

تحميل تطبيق إنستاباي

تأكيد رقم الهاتف المحمول

إضافة بياناتك الشخصية

تفعيل البصمة لفتح التطبيق

اختر البنك

أضف بيانات البطاقة البنكية

أضف حسابك البنكي

أنشئ رقم سري IPN PIN.

خدمات إنستاباي للعملاء

يقدم تطبيق إنستاباي خدمات عديدة للعملاء، ونال التطبيق استحسان الملايين وبات استخدامه على شكل واسع حاليًّا.

وتضم قائمة أبرز 5 خدمات يقدمها انستا باي للعملاء ما يلي:

1-السحب عبر الـ ATM وعبر نقاط البيع الإلكترونية للتجار، مثل فوري وتطبيقات الهواتف المحمولة وتطبيقات التحويلات المالية.

2-إرسال النقود إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.

3- دفع فواتير الاتصالات الإنترنت والكهرباء والمياه والغاز.

4-دفع تبرعات لمؤسسات وجمعيات خيرية ومستشفيات.

5- دفع أقساط شركات التمويل الاستهلاكي، ويضم حاليًّا 5 شركات هي: ڤاليو - سهولة - بريميوم كارد - شهري – سيمبل.

يتميز تطبيق إنستاباي بتحويل الأموال وتنفيذ المعاملات المالية لحظيًا، وإمكانية ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميزة، والتحويل والدفع بدون دفع رسوم يفرضها التطبيق.

ويتيح تطبيق إنستاباي إرسال النقود إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية، وكذلك دفع فواتير الاتصالات الإنترنت والكهرباء والمياه والغاز للإضافة إلى أن التطبيق يمنح أيضا دفع تبرعات لمؤسسات وجمعيات خيرية ومستشفيات.

كما يتيح التطبيق دفع أقساط شركات التمويل الاستهلاكي، ويضم حاليا 5 شركات هي: ڤاليو - سهولة - بريميوم كارد - شهري – سيمبل.

شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”

يتيح البنك المركزي المصري عددًا من الخدمات المصرفية المتنوعة، وذلك عبر شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي:

1- تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع

وتشمل ما يلي:

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number

.(Mapped to IPA

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب

2- المعاملات المالية ..

أ- تحويل الأموال

ب-عمليات الشراء

3- المعاملات غير المالية ..

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل

في مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي.

4- خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه وسداد وشحن فواتير الاتصالات والإنترنت لشركات المحمول.

تطبيق إنستاباي

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتتزايد حاليا وباستمرار أعداد البنوك المشتركة في تقديم خدمة إنستاباي، وتضم القائمة الكثير من البنوك.

تنشر “فيتو” 5 معلومات حول تطبيق إنستاباي:

1- إنستاباي InstaPay"" يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.



2- قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.



3- وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري تم الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

4- تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم.



5- تضمن المنظومة التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

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