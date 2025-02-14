الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

شعبة الحراسة ونقل الأموال تبحث الموضوعات المشتركة مع التأمينات الاجتماعية

اجتماع شعبة الحراسة
اجتماع شعبة الحراسة ونقل الأموال

 عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي التأمينات الاجتماعية لبحث الموضوعات المشتركة التي تهم هذا القطاع.

وحضر من التأمينات الاجتماعية كل من "أسامة سعودي - أحمد السيد حسن – عمر أحمد سرحان – ربيع فرج أحمد – علي عبده إبراهيم ".

فتح لغة حوار مباشرة على أرض الواقع مع التأمينات

 وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع جاء من أجل التنسيق مع التأمينات الاجتماعية لبحث الموضوعات التي تتعلق بمنتسبي الشُعبة مع ممثلي التأمينات، وفتح لغة حوار مباشرة على أرض الواقع وطرح كافة الاستفسارات من أصحاب الشركات على ممثلي التأمينات للرد عليها، ومناقشة أي شكاوى من أصحاب الشركات مع ممثلي  التأمينات بشكل مباشر بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق كافة الأطراف.

وأكّد "منظور" أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة الشُعبة لتطوير وتنمية قطاعها بما يتواكب مع التطورات العصرية وطبقًا لخطة الدولة التنموية 2030 التي تستهدف تنمية كافة القطاعات بما يحقق الدعم الحقيقي للاقتصاد القومي.

<strong>اجتماع شعبة الحراسة ونقل الأموال</strong>
اجتماع شعبة الحراسة ونقل الأموال

 

فيما وجّه وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة الشكر لممثلي التأمينات الاجتماعية على مشاركتهم في الاجتماع، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بأصحاب الشركات والسعي إلى تبسيط الأمور بما يؤدي إلى حل المشاكل التي قد تواجه أصحاب شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

وتابع "البسيوني": إن الشُعبة تكثف جهودها في الفترة الأخيرة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن طريق الغرفة من أجل دعم هذا القطاع الحيوي الذي له طبيعة خاصة، ولذلك تسعى الشُعبة إلى تطويره وتنميته بما يتواكب مع التطورات العصرية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الاجتماعات وفتح لغة حوار على أرض الواقع بين ممثلي الجهات المعنية وأصحاب الشركات لطرح كافة الرؤى والأفكار التي من شأنها حل أي مشاكل للحفاظ على قوام هذه الشركات التي تمثل جزءًا هامًا على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

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