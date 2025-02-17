المصري يعسكر في الإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة

وصل فريق المصري البورسعيدي إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء بالدوري الممتاز.

وغادر المصري القاهرة اليوم الاثنين بعدما خاض التدريب مرانه الختامي على الملعب الفرعي لاستاد الكلية الحربية.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

رابطة الأندية تقرر نقل مباراة المصري وغزل المحلة إلى ستاد الجيش ببرج العرب

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام على ستاد الجيش ببرج العرب بدلًا من إقامتها على ستاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء غدا الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

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