الإثنين 17 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم الإثنين

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

ينشر فيتو سعر جرام الذهب في عمان خلال تعاملات اليوم الاثنين وفقا لآخر التحركات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان  كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 35 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 32 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو  31 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 26 ريالا عمانيا.

 

 

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ومن بين العوامل المؤثرة على أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثاني هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

 

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