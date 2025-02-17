مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام الكنيست رفضا لاستئناف العدوان على غزة

انطلقت عائلات رهائن إسرائيليين، الإثنين، في مسيرة إلى مبنى الكنيست، للمطالبة باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح سراح جميع الرهائن.

تظاهرة لعائلات الرهائن الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكر شاي ديكمان، قريب كارمل جات الذي قتل نهاية أغسطس في الأسر، في بداية مسيرة الخمسمائة يوم إلى الكنيست، وهو يحمل لافتة مصنوعة يدويًا تحمل صور الأسرى الذين تلقت عائلاتهم مؤخرًا علامات على الحياة من الأسرى المفرج عنهم، إن "عائلات الرهائن شهدت بالفعل نهاية وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023.

ويقول: "إذا اندلعت الحرب مرة أخرى، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على العديد من الأسرى".

ويقول ديكمان: "قبل أكثر من 80 عامًا، كانت جدتي في الهولوكوست وانتظرت الدول لمساعدتها، لكنها عانت ونجت وجاءت إلى هنا للمساعدة في إنشاء أمة من المثل العليا حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى. لا يمكننا انتظار دول أخرى لتقرر مصيرنا؛ يجب أن ننقذهم الآن بعد أن أصبح لدينا دولة حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى".

يقول أوري غورين، قريب تال حايمي، التي قُتلت في هجوم 7 أكتوبر 2023 ونُقلت جثتها إلى غزة ولا تزال محتجزة هناك، إنه مع ظهور تفاصيل عما تعرض له الرهائن المفرج عنهم في الأسر، من الضروري إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

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وأعرب المشاركون في المسيرة عن امتنانهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشار غورين إلى أنه يجب عودة الرهائن المتوفون إلى مثواهم الأخير، مضيفًا أن الطريقة الوحيدة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني هي إعادة كل رهينة من أجل إعادة بناء مناطق قطاع غزة.

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