الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: ملتزم بخطة ترامب لإنشاء غزة مختلفة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: كما وعدت في اليوم التالي للحرب في غزة لن يكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية.

نتنياهو: لن يكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية في غزة

 وأضاف نتنياهو:" أنا ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء غزة مختلفة".

 وأعلنت  رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن  رئيس مجلس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعدم بدء التفاوض للمرحلة الثانية قبل تصديق المجلس المصغر.

 

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رئاسة وزراء الاحتلال: نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة

نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة

 وقال  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيجتمع مع الكابينت اليوم لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف  مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن الوفد المفاوض سيصل إلى القاهرة اليوم، لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبدء مشاورات من شأنها إنهاء العوائق الخاصة بالمرحلة الثانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

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نتنياهو غزة حماس سلطة فلسطينية سموتريتش

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