ختمات نادرة وتلاوات تذاع لأول مرة،"مصر قرآن كريم" تعلن خطتها لشهر رمضان

أعلنت قناة مصر قرآن كريم، خريطة التلاوات الخاصة بها خلال شهر رمضان المبارك 1446 هجرية، والتي تشهد تلاوات تذاع للمرة الأولى.



وتتضمن خريطة قناة مصر قرآن كريم خلال شهر رمضان المبارك، ختمات مجودة لكبار القراء تذاع للمرة الأولى، وتلاوات نادرة قبل أذاني الفجر والمغرب يوميا بصوت الشيخ محمد رفعت.

وخلال شهر رمضان تقدم قناة مصر قرآن كريم القرآن يوميا بصوت الشيخ محمد رفعت قبل آذاني المغرب والفجر، وتنفرد بإذاعة المصحف الجامع لمدة ساعة تقريبا بأصوات الشيخ راغب مصطفى غلوش والشيخ شعبان محمود الصياد، والشيخ محمد محمود الطبلاوي.

وتذيع القناة يوميا في تمام العاشرة مساءً، جزءا كاملا بأصوات أعلام القراء المصريين، منهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد محمود الطبلاوي وغيرهم.

خريطة التلاوات

وجاءت خريطة التلاوات خلال شهر رمضان على النحو التالي:

- تنفرد قناة مصر قرآن كريم بإذاعة فقرات المصحف المرتل على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك بأصوات أعلام القراء المصريين ( الشيخ عبد الباسط عبد الصمد – الشيخ محمود على البنا – الشيخ محمد صديق المنشاوى – الشيخ مصطفى إسماعيل – الشيخ محمود خليل الحصرى – الشيخ محمد محمود الطبلاوي ) وذلك على مدار اليوم والليلة حيث يتناوب أعلام القراء في قراءة القرآن الكريم كاملا من فاتحة الكتاب إلى ختام سورة الناس.

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- يتم إذاعة ختمة كاملة للقرآن الكريم كل يومين مع تقديم معاني مفردات القرآن الكريم أثناء التلاوة.

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- تقدم قناة مصر قرآن كريم ( المصحف الجامع ) بأصوات كبار القراء المصريين ( الشيخ راغب مصطفى غلوش – الشيخ شعبان الصياد – الشيخ محمد محمود الطبلاوي )، حيث يتناوب القراء الثلاثة قراءة القرآن الكريم كاملا خلال أيام الشهر الكريم عقب أذان الفجر يوميًا. ( حصري )

- تقدم قناة مصر قرآن كريم تلاوات مميزة لأشهر القراء المصريين: الشيخ طه الفشني - الشيخ مصطفى إسماعيل - الشيخ عبد الباسط عبد الصمد – الشيخ محمد عبد العزيز حصان – الشيخ حمدى الزامل – الشيخ فتحي المليجي – الشيخ محمد بدر حسين – الشيخ محمود رمضان – الشيخ عبد الحميد الباسوسى وغيرهم.

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- تنفرد قناة مصر قرآن كريم بإذاعة الختمة المجودة لأعلام القراء ( 13 قارئا ) وهى من الختمات النادرة التي سجلت في فترة الستينيات وعدد ملفاتها 391 ملفا لأعلام قراء الزمن الجميل ( الشيخ محمد الصيفي – الشيخ أبو العنين شعيشع – الشيخ عبد الرحمن الدروي – كامل يوسف البهتيمي – الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي – الشيخ أحمد سليمان السعدني – الشيخ منصور الشامي الدمنهوري – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد – الشيخ مصطفى إسماعيل – الشيخ محمود علي البنا – الشيخ محمد صديق المنشاوي – الشيخ عبد العظيم زاهر – الشيخ محمود خليل الحصري.

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- تقديم تلاوات نادرة لفضيلة الشيخ محمد رفعت خلال شهر رمضان المبارك وذلك قبل الفجر وقبل المغرب حيث يرتبط اسم القارئ الكبير بشهر رمضان المبارك.

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- تقديم بعض التلاوات لشباب القراء الذين تم اعتمادهم من اللجنة الموحدة لاختبار القراء بإتحاد الإذاعة والتلفزيون.

- تنفرد قناة مصر قرآن كريم بتقديم فقرات المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري.

وانطلقت قناة مصر للقرآن الكريم، والتي تضم عددًا كبيرًا من قرّاء القرآن، وفي إطار التطوير المستمر للقناة انضم 13 قارئًا جديدًا من الشباب إليها، إضافة إلى وجود تطبيق به العديد من أصوات القرّاء، إضافة إلى متابعة تفسيرات الأحاديث النبوية الشريفة وتفسيرات الآيات القرآنية، والمقدّمة من جانب فقهاء الدين الإسلامي، وترددهاالتردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٦/٥

ويمكن تحميل تطبيق مصر قرآن كريم الآن في نسخته الجديدة على أجهزة الهاتف المحمول بأنواعها المختلفة، من خلال الرابطين التاليين: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicksegypt.qurankareem

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicksegypt.qurankareem

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