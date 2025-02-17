بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مجلس الإدارة عن ملف تجديد أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يتفق اللاعب مع الإدارة على التجديد حتى الآن وسط توقعات برحيل اللاعب مجانا مع نهاية عقده.

بيسيرو يرفض رحيل زيزو عن الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن بيسيرو أكد لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط أنه يرفض رحيل زيزو عن الزمالك ويريد استمرار اللاعب في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن بيسيرو أخبر مسئولي الأبيض بأن زيزو أهم لاعب في الفريق ويرغب في الانتهاء من ملف تجديد تعاقده كي يركز اللاعب داخل الملعب.

فيما حصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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