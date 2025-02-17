للموظفين والقطاع الخاص، مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص مواعيد الإجازات الرسمية 2025.

مواعيد الإجازات الرسمية 2025

وخلال السطور الآتية نستعرض، مواعيد الإجازات الرسمية 2025،خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وتعد هذه أول إجازة رسمية يحصل عليها الموظفين بعد إجازة ثورة 25 يناير 2025.

الإجازات الرسمية للموظفين خلال مارس 2025

وبشأن مواعيد الإجازات الرسمية 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، تشمل مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر خلال مارس كالآتي:

عيد الفطر المبارك: من الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

مواعيد الإجازات الرسمية 2025، فيتو

الإجازات المتبقية للموظفين خلال 2025

أما بشأن مواعيد الإجازات الرسمية 2025 والمتبقية خلال نهاية العام الجاري تضمنت الآتي:



بعد إجازة عيد الفطر، تتواصل الإجازات الرسمية 2025 في مصر على النحو التالي:

عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025.

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025.

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.

وقفة عيد الأضحى: الخميس 5 يونيو 2025.

إجازة عيد الأضحى: من الجمعة 6 يونيو حتى الإثنين 9 يونيو 2025.

رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو 2025.

ذكرى ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025.

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الإثنين 6 أكتوبر

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2025 سيوافق السبت 1 مارس 2025، الموافق 1 رمضان 1446 هـ، حيث يُولد هلال رمضان فجر الجمعة 28 فبراير 2025، ويتم استطلاعه رسميًّا مساء اليوم نفسه لتحديد الموعد النهائي لبداية الشهر الكريم.

إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025

وحول إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025، تتضمن ما يلي:

السبت 1 مارس: أول أيام شهر رمضان

الجمعة 7 مارس: سابع أيام شهر رمضان

السبت 8 مارس: ثامن أيام شهر رمضان

الجمعة 14 مارس: اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

السبت 15 مارس: اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

الجمعة 21 مارس: اليوم الواحد والعشرون من شهر رمضان

السبت 22 مارس: اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان

الجمعة 28 مارس: اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان

السبت 29 مارس: اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان

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