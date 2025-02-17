الإثنين 17 فبراير 2025
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انقلاب سيارة محملة بالبنزين بعد اصطدامها بنقل ثقيل على الإقليمي بالمنوفية (صور)

انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة بالبنزين بعد اصطدامها بنقل ثقيل

 انقلبت قبل قليل سيارة محملة بالبنزين عقب اصطدامها بسيارة نقل ثقيل، كما اصطدمت بها سيارة نصف نقل، وذلك على الطريق الإقليمى المار بمحافظة المنوفية.

وفاة سائق السيارة

 وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإنقلاب  سيارة محملة بالبنزين عقب إصطدامها بسيارة نقل ثقيل، كما اصطدمت بها سيارة نصف نقل، ونتج عن الحادث وفاة سائق السيارة المحلة بالبنزين.

 ودفعت الحماية المدنية بمحافظة المنوفية بسيارتان تحسبا لحدوث اشتعال بسبب الحادث، إلا أن ذلك لم يحدث، وجارٍ تسيير الطريق لتسهيل الحركة المرورية بموقع الحادث.

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