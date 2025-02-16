وزيرة التنمية المحلية تشارك في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في فعالية إطلاق صندوق "تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة من المحافظات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة،، وكذا إطلاق مبادرة "أبواب الخير" من خلال صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجا في 27 محافظة، خلال شهر رمضان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات إطلاق القافلة الإنسانية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، ورجال الأعمال، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض أننا نشهد اليوم بفخر انطلاق قافلة دعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة التي تجسد أسمى معاني التضامن؛ وتعكس التزام مصر الثابت بدعم أشقائها في أوقات المحن والتحديات".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه "في إطار توجيهات القيادة السياسة واستمرارا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين؛ تأتي انطلاق هذه القافلة كواجب وطني وإنساني لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف القاسية التي يمر بها أهالي قطاع غزة".

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه القافلة مكونة من 457 شاحنة بإجمالي 7 آلاف و200 طن من المساعدات؛ وهي ليست مجرد شاحنة من العون بل هي رسالة حب وأخوة ترسل إلى أشقائنا في غزة لتكون لهم سندا وأملا في أوقات الشدة، كما أثنت د.منال عوض على الجهد الإنساني الذي تحقق بفضل تضافر الجهود بين صندوق "تحيا مصر" وزارتي التنمية المحلية والتضامن ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المتبرعين، مشددة على أن "القيادة والشعب" لا يتأخران أبدا عن تقديم يد العون خاصة في ظل الأزمات والتحديات الإنسانية.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص التقدير والامتنان لكل من ساهم في نجاح هذه القافلة وكل من مد يد الخير والعطاء لإغاثة أهلنا في غزة.

وفي ختام الكلمة، وجهت د.منال عوض الشكر للمحافظين في كل من شمال سيناء والوادي الجديد والشرقية والإسماعيلية والسويس ومطروح والقاهرة والجيزة والقليوبية وصندوق تحيا مصر وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتعد القافلة هي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية الشاملة والتي اصطفت بشكل مهيب، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية، وضمت أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتها أكثر من 7200 طن من الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية لتصل إلى قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم 1446، وذلك تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

كما أن إطلاق فعاليات مبادرة "أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر جاءت لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم فى مختلف محافظات الجمهورية، وتوفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، واللحوم والدواجن والوجبات الساخنة للإفطار والسحور.

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