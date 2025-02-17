الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

نص تقرير الطب الشرعي لضابط أصيب بعاهة مستديمة على يد سائق بمصر القديمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حصل موقع فيتو على نص تقرير الطب الشرعي لضابط أصيب بعاهة مستديمة عقب قيام سائق بدهسه محاولا قتله بسبب فحص الأول لتراخيص سيارة الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وجاء في التقرير أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه حدثت نتيجة إصابة رضية عنيفة من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة، وهي جائزة الحدوث من حادث تصادم سيارة.

وأضاف التقرير أن الإصابة خلفت لدى المجني عليه إعاقة في الثلث الأخير لثني الركبة اليسري، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 10%.


وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة سائق لاتهامه بالشروع في قتل ضابط مرور والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالسجن المشدد 7 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ع. ش في غضون 10 يوليو 2024، شرع في قتل ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة أثناء مباشرة عمله، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بعد أن أوقفه الأخير لفحص التراخيص الخاصة بالسيارة الميكروباص قيادته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بصدم المجني عليه عمدا بسيارته بقصد إتمام جريمته لإسقاطه أرضا، واتبعها بدهسه أسفلها قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تدخل الأهالي لإيقافه، ومداركة المجني عليه بالعلاج.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم استخدم القوة والعنف مع موظف عام بغير حق بقصد إجباره على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو فحص تراخيص المركبة قيادته فتمكن من بلوغ مقصده والفرار فأحدث إصابته، وهو تحت تأثير المواد المخدرة.

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قسم شرطة مصر القديمة محكمة جنايات القاهرة مصر القديمة

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