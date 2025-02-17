الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة الشروع في قتل ضابط بمصر القديمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق لاتهامه بالشروع في قتل ضابط مرور والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالسجن المشدد 7 سنوات.

وجاء في امر الاحالة ان المتهم ع. ش في غضون 10 يوليو 2024، شرع في قتل ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة أثناء مباشرة عمله، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بعد ان اوقفه الأخير لفحص التراخيص الخاصة بالسيارة الميكروباص قيادته.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بصدم المجني عليه عمدا بسيارته بقصد إتمام جريمته لإسقاطه أرضا، واتبعها بدهسه أسفلها قاصدا من ذلك قتله، إلا أن خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تدخل الأهالي لإيقافه، ومداركة المجني عليه بالعلاج.


وأشار أمر الإحالة أن المتهم استخدم القوة والعنف مع موظف عام بغير حق بقصد إجباره على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو فحص تراخيص المركبة قيادته فتمكن من بلوغ مقصده والفرار فأحدث إصابته، وهو تحت تأثير المواد المخدرة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مصر القديمة الإدارة العامة لمرور القاهرة

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