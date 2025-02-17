إصابة 27 طالبًا ومعلمًا باختناق بسبب انبعاث روائح كريهة بالشرقية، والتعليم ترد

أصيب 27 طالبا وطالبة ومعلما بإحدى مدارس بلبيس الخاصة في محافظة الشرقية باختناق بسبب انبعاث أو تسرب روائح كريهة من مكان مجهول بالقرب من المدرسة.

أول تعليق من تعليم الشرقية

فيما اوضح محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تلقى إشارة من إدارة بلبيس التعليمية صباح اليوم الإثنين بوصول 27 طالبا وطالبة بالإضافة إلى معلمتين مصابين بحالات اختناق جراء انبعاث روائح كريهة دون معرفة مصدرها.

وأضاف وكيل أول الوزارة، المديرية قامت بدورها بالتواصل مع مرفق إسعاف المحافظة وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه تابع حالتهم الصحية حتى خرجوا جميعا.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بأنه قام بالتواصل مع مجلس مدينة بلبيس للإبلاغ عن تلك الروائح المجهولة، ومن خلال فحص مجلس المدينة عن مصدر الرائحة تبين أنها منبعثة من مصنع لحوم صناعية مجاور للمدرسة، وقاموا بإبلاغ الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رد صحة الشرقية

فيما أوضح الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المستشفى كان على استعداد تام بمجرد وصول جميع المصابين، وجرى التعامل معهم من خلال تقديم الأكسجين والعلاج اللازم لهم، وتم خروجهم جميعا بعد التأكد من استقرارحالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

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