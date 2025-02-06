مصرع زوجين اختناقا بعد إشعالهما موقد للتدفئة داخل مزرعة بالشرقية

لقي زوجان مصرعهما اختناقا داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة فاقوس محافظة الشرقية، قالت التحقيقات إنهما توفيا خنقا من دفاية كهربائية في أثناء استخدامهما لها للتدفئة، هربا من برودة الجو وأغلقا باب الغرفة من البرد، واستغرقا في النوم مما نتج عنه اختناقهما.

ضحايا البرد القارس.. وفاة زوجين مختنقين بالتدفئة في الشرقية

كانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت إخطارا بالحادث وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى وزوجته في أثناء نومهما، داخل مزرعة كائنة بمركز فاقوس تركا المدفأة الكهربائية تعمل حتى الصباح بسبب برودة الجو؛ مما أدى إلى امتصاصها للأكسجين بالحجرة، وتوفيا بالاختناق.

على الفور انتقلت الأجهزة المختصة وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلهما الى مستشفي فاقوس العام والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ودلت التحريات على أن الزوج وزوجته قاما بتشغيل الدفاية الكهربائية داخل غرفة نومهما بالمزرعة ولقيا مصرعهما باسفكسيا الخنق بسبب الدفاية.

كما أشارت التحريات إلى أن الزوج يدعى"ابراهيم.م.ع"مقيم مركز الحسينية وزوجته"وفاء.ال.ع" مقيمة بنفس العنوان، وتم نقل جثامين المتوفين الى مشرحة مستشفى فاقوس العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثامين.

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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