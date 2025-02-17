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أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة رمضان مدير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي يؤديه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بما يضمه من قامات علمية كبيرة، مشيرة إلى أن المركز يعد العديد من الدراسات والبحوث المهمة للمجتمع المصري.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض الإنجاز والبرنامج العلمي للمركز، حيث تم إصدار 16 بحثا في مختلف التخصصات والموضوعات التي تمس المواطن المصري ويحتاج إليها صانعي القرار لوضع سياسات على أسس علمية سليمة، بالإضافة إلى 6 إصدارات في مرحلة الطباعة، كما عقد المركز للمرة الأولي الملتقى العلمي للتكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية في مواجهة الجريمة، فضلا عن عقد ما يقرب من ١٣ سيمنارا - ندوة - للبحوث العلمية التي تجري في المركز، بالإضافة إلى عدد من الندوات وورش العمل.

وحصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على العديد من الجوائز، حيث حصل على عدة مراكز بمسابقة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل على المركز الأول عن المشاركة ببحث بعنوان " استراتيجية مكافحة المخدرات.. آليات الوقاية والمراجعة"، والمركز الرابع عن المشاركة ببحث بعنوان " الميتافيزيقا وأمن المجتمع.. الأبعاد الاقتصادية والاتصالية والقانونية"، وغيرها من الجوائز.

كما ناقش مجلس الإدارة مقترح إنشاء وحدة لتنمية وخدمة المجتمع، فضلا عن مناقشة عدد من الأبحاث يعمل عليها المركز خلال الفترة المقبلة.

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