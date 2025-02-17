الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تكلف بصرف التعويضات اللازمة للأسر المتضرره من حادث عقار كرداسة

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات انهيار أجزاء من منزل بكرداسة محافظة الجيزة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، الأمر الذي أسفر عن مصرع 10 حالات وإصابة 3 آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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