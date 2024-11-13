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وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية"

وزارة الطيران المدني،
وزارة الطيران المدني، فيتو

اختتمت وزارة الطيران المدني فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "تأهيل القيادات النسائية النوعية" لتدريب دفعة جديدة من القيادات النسائية بالوزارة وشركاتها التابعة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك استكمالا لجهود تنفيذ البرنامج التدريبي المُقدم من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لتدريب القيادات النسائية على مستوى الوزارات والجهات الحكومية. 

البرنامج التدريبي تحت عنوان "تأهيل القيادات النسائية النوعية" المُقدم من المعهد القومي للحوكمة والتنمية

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الطيران المدني، وقد تم انعقاد جلسات البرنامج بقاعة المؤتمرات بمقر ديوان عام الوزارة، حيث دارت فعاليات البرنامج التدريبي خلال الفترة من  ١٨  أغسطس الماضي وحتى ١٠ من نوفمبر الجاري بواقع مرتين أسبوعيًا.

وهدفت جلسات البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية ورفع القدرات والكفاءات وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لديهن، وزيادة الوعي بدور المرأة في الحوكمة، والتنمية المستدامة، ودفع مهارات الابتكار في القطاعات الحكومية، والتفكير التصميمي، بالإضافة إلى التركيز على عدد من المحاور التخصصية والتي تتضمن مناقشة الدروس المستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك استعراض أفضل الممارسات المتعلقة بدور القيادات النسائية في قطاع الطيران المدني والاتجاهات الدولية الحديثة، مما يساعد على تطوير أدواتهن في العمل باستمرار لتتواكب مع متغيرات العصر الحديثة، هذا وقد شارك خلال فترة انعقاد البرنامج التدريبي نخبة متميزة من المحاضرين والمحاضرات المتخصصين في علوم الإدارة والأعمال.

وفي نهاية البرنامج، تم إعداد خطة عمل فردية للسيدات المشاركات لضمان التأكد من مساهمة البرنامج في إكساب المُشاركات مهارات الاتصال والتفاوض، وقدرتهن على الإدارة والتخطيط، وبناء فرق عمل متميزة، والإبداع والابتكار في التطوير والإدارة، واتخاذ القرارات التي تلبي توقعات ومتطلبات أصحاب المصلحة في الوزارة.

جدير بالذكر أن برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" أُطلق لأول مرة في عام 2018، في إطار دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة، ويهدف إلى تطوير المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية، وتحضيرهن للاضطلاع بمسؤولياتهن القيادية في الحياة السياسية والجهاز الإداري للدولة.

 

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