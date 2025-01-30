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أخبار مصر

وزارة الطيران المدني تكشف سبب تصاعد دخان بصالة السفر الدولي بمطار الأقصر

وزارة الطيران المدني،
وزارة الطيران المدني، فيتو

كشفت وزارة الطيران المدني تفاصيل تصاعد دخان من صالة السفر الدولي بـ مطار الأقصر، مساء اليوم. 

وقالت إن الدخان كان بسبب حدوث ماسا كهربائيا في بطاريات منظم التيار الاحتياطي، وقامت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والسلامة بالسيطرة على هذا الموقف دون حدوث أي إصابات أو تلفيات. 

وأكدت وزارة الطيران المدني أن التعامل مع الماس الكهربائي تم بسرعة عالية مع اتباع كافة التدابير الاحترازية اللازمة والمطبقة في مثل هذه الحالات الطارئة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إخلاء الصالة من الركاب ونقلهم  إلى صالة أخرى لضمان سلامتهم، حيث تم السيطرة على هذا الموقف العارض والإنتهاء من تداعياته وإخماد الدخان الناشب عنه وتطبيق كافة معايير السلامة والأمن المتبعة في هذا الشأن دون أى تأثير على العمليات التشغيليه داخل المطار وعوده الحركه بشكل طبيعى.

وأكدت الوزارة أنه جار التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع هذا الحدث الطارئ.

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