حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية حملات مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، مؤكدًا على ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وفى هذا الصدد، شن حي المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة التعديات حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد ٤ نقاط متغيرات مكانية عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض علي مساحة ١٣٥٠ متر بعزبة البرنس.

ونفذ حي شرق حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد ١٢ حالة مخالفة بناء في المهد وعدد ٤ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار وأعمدة وحوائط تم إزالتهم بالكامل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حى وسط حملة مكبرة شملت إزالة عدد ٦ من المتغيرات المكانية عبارة عن أسوار ومباني بإجمالي مساحة 260 متر مربع بمناطق جزء ٥ حوش ٢ وجزء ٢ حوش ١٢،قرية أبيس ١٠ محرم بك فضلا عن إزالة أسوار وغرف علي مساحة ٣٥٠٠ متر،بجزء ٧ حوش ١٠ قرية أبيس ١٠ محرم بك وكذا إزالة أسوار علي مساحة ٧٠٠ متر بجزء ٦ حوش ١١، وجزء ٢ حوش ١٥ قرية أبيس ١٠ محرم بك وكذا ايقاف أعمال بناء مخالف لعدد ٣ حالات عبارة عن إزالة سملات وفك شدات خشبية.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة شملت إزالة سور الطوب الأبيض علي مساحة ١٨٥ متر بقرية الغربنيات وكذا إزالة سور من الطوب الأبيض فضلا عن إزالة جزء من الدور الأول علوى عبارة عن حوائط بقرية الغربنيات بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب الأبيض ببرج العرب القديم وكذا إزالة أسوار بطول ٧٠ متر وإزالة عقار مكون من دور أرضي بسقف خرسانى بقرية بهيج كما تم تنفيذ إزالة عقار مكون من دور أرضي وسقف خرسانى على مساحة ١٠٠م٢ بنجع أحمد.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.

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