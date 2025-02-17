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اقتصاد

الإحصاء: 327 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

 يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، اليوم الإثنين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتوقيع اتفاقيات لتطوير موارد الغاز في المنطقة الاقتصادية بقبرص.

 

قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص

 وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص، حيث كشفت بيانات  الجهاز  اليوم الأثنين  عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 327 مليون دولار خلال عام 2024  مقابل 115 مليـون دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص
وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقبرص 193 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 103  مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 134 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال عام 2023.

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حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2024  

1. حديد وصلب بقيمة 98 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 45 مليون دولار.
3. ورق بقيمة 9 مليون دولار.
4. لدائن بقيمة 7 مليون دولار.

أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من قبرص خلال عام 2024  


1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 124 مليون دولار.
2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 5 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة  مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص 14.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 13.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين بمصر 950 ألف دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 970 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

 قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر
وقد بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل  17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

عدد سكــان مصـــر 

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان قبرص 1.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة. 
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــًا لتقـديـرات البعثة  4000 مصري حتى نهاية عام 2023.

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