الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول مشادة طالبين بالساحل

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 طلبت نيابة الساحل تحريات المباحث الجنائية حول مشادة بين طالبين أسفرت عن إصابة أحدهما بجرح أعلى العين أمام إحدى المدارس.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الادعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بمنطقة الساحل.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.  

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين (طالبان) بإحدى المدارس بالقاهرة تطورت لتعدى كلًا منهما على الآخر بالأيدى، الأمر الذى أدى إلى إصابة أحدهما بجرح أعلى العين، وباستدعاء أولياء أمورهما أيدا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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نيابة الساحل وزارة الداخلية النيابة العامة

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