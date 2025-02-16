الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بالساحل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الادعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس بمنطقة الساحل.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين (طالبان) بإحدى المدارس بالقاهرة تطورت لتعدى كلًا منهما على الآخر بالأيدى، الأمر الذى أدى إلى إصابة أحدهما بجرح أعلى العين، وباستدعاء أولياء أمورهما أيدا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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