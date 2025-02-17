الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

كاسيميرو يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

كاسيميرو
كاسيميرو

حسم النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، إمكانية رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2025.

وقال كاسيميرو، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "احترم مانشستر يونايتد، وممتن كثيرا للتواجد في هذا النادي".

وأشار: "يتبقى لي موسم ونصف هنا، وأتمنى أن أبقى بصفوف مانشستر لنهاية تعاقدي".


وأكد كاسيميرو في ختام تصريحاته بهذا الشأن: "أشعر براحة كبيرة هنا، وأنا وأسرتي سعداء للغاية، لقد تأقلمنا على الأجواء بشكل جيد، ونتحدث اللغة الإنجليزية".

وانضم كاسميرو، 32 عامًا، لصفوف مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في صيف 2022.

وتوج لاعب الوسط البرازيلي مع الفريق الإنجليزي بلقب واحد فقط بالفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في الموسم قبل الماضي 2022-2023.

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