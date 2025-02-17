مانشستر يونايتد يترنح في الدوري الإنجليزي.. رقم سلبي تاريخي لـ الشياطين الحمر بالبريميرليج.. وأداء أموريم الأسوأ بين خلفاء فيرجسون

الدوري الإنجليزي، واصل فريق مانشستر يونايتد ترنحه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة مجددا أمام توتنهام 1-0 بالبريميرليج وتراجعه في جدول الترتيب.

امنشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي، توقف رصيده عند 29 نقطة، ليتراجع إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

وتلقي مانشستر يونايتد الخسارة في 12 مباراة من أصل 25 لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 مباريات.

أكبر عدد من الهزائم للمان يونايتد

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات هذا أكبر عدد من الهزائم ليونايتد في أول 25 مباراة له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، منذ موسم 1973-1974 الذي تلقى فيه 13 هزيمة ليشهد آخر هبوط له من الدوري الممتاز.

أموريم أسوأ خلفاء فيرجسون



وأصبح روبن أموريم أسوأ مدربي مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، من حيث نسبة الانتصارات التي حققها في البريميرليج، حسب ما ذكره موقع "لايف سكور".

وحقق أموريم أقل نسبة انتصارات بين خلفاء السير، بواقع 29%، بعد خوض 14 مباراة في المسابقة.



في المقابل حقق البرتغالي الآخر جوزيه مورينيو أعلى نسبة انتصارات بين خلفاء فيرجسون بواقع 54%، بعدما خاض 93 مباراة قبل إقالته، يليه الهولندي إيريك تين هاغ بنسبة 52% خلال 85 مباراة تولى فيها المهمة.

بينما حقق الهولندي الآخر لويس فان غال نسبة انتصارات وصلت إلى 51% خلال 76 مباراة، بالتساوي مع النرويجي أولي غونار سولشاير الذي أدار 109 مباريات، فيما حقق الاسكتلندي ديفيد مويس نسبة انتصارات 50% خلال 34 مباراة قاد الفريق فيها.

الهبوط يفزع مانشستر يونايتد

وخسر مانشستر يونايتد 8 مباريات من آخر 12 مباراة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وبالتحديد منذ مباراته أمام أرسنال يوم 4 ديسمبر الماضي مقابل 3 انتصارات وتعادل واحد، وهو العدد ذاته من الهزائم الذي تلقاه فريقان فقط في المسابقة خلال تلك الفترة وهما ليستر سيتي وساوثهامبتون.



وخسر ليستر سيتي صاحب المركز الـ19 برصيد 17 نقطة خلال الفترة المذكورة 9 مباريات، بينما خسر ساوثهامبتون متذيل جدول الترتيب 10 مباريات.



مباريات مانشستر يونايتد المتبقية بالبريميرليج



وينتظر مانشستر يونايتد مباريات صعبة قد تؤدي لتصعيب مهمته أكثر وأكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويحل يونايتد ضيفا على إيفرتون ثم يستضيف إبسويتش تاون ثالث المنافسين على الهبوط مع ليستر سيتي وساوثهامبتون.



بعدها يستضيف المان يونايتد نظيره أرسنال المنافس على اللقب، قبل أن يحل ضيفا على ليستر سيتي المنافس على الهبوط، ثم نوتنجهام فورست المنافس على أحد مراكز المقدمة لحجز مقعد أوروبي، قبل أن يصطدم بجاره مانشستر سيتي في ديربي مانشستر.

وبعد ديربي اليونايتد، يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل في مباراة صعبة، ثم يستضيف ولفرهامبتون، قبل أن يحل ضيفا على بورنموث ثم يحل ضيفا أمام برينتفورد.

ويختتم مانشستر يونايتد موسمه بثلاث لقاءات أولها وست هام، ثم يحل ضيفا على تشيلسي، قبل أن يستضيف أستون فيلا.

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