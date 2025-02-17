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أخبار مصر

وزيرة التضامن تلتقي وكيل أمين الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة الطارئة، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وجان لوك المنسق الإقليمي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والوفد المرافق لهم.

 

جاء ذلك  بحضور الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري،  دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة خلال زيارته لمصر، ومستعرضة جهود الوزارة وسبل التعاون بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار المنفذ في الوقت الراهن، وتداعيات الحرب الكارثية على الأزمة الإنسانية وانعكاساتها، فضلا عن مناقشة احتياجات قطاع غزة في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث  المساعدات المطلوبة لقطاع غزة في المستقبل القريب، فضلا عن 
جهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع، وتحمل مصر الجانب الأكبر بين كافة الدول في إدخال تلك المساعدات للأشقاء الفلسطينيين من أجل التخفيف عليهم من الآثار التي لحقت بهم إزاء تلك الأوضاع وتطوراتها.

وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة بالجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات لقطاع غزة، والتعاون الوثيق بين الهلال الأحمر المصري والامم المتحدة.

كما  تطرق اللقاء  إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في  السودان  الشقيق، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في ظل الأوضاع في الأراضي السودانية، حيث أفاد المسئول الأممي بأنه ناقش سبل تقديم  الدعم والعون لهم مع الاتحاد الإفريقي.

 بينما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار قيام الهلال الأحمر المصري بدوره في الاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الأزمة.

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الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدات لقطاع غزة

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