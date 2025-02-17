ضبط 455 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط 455 عبوة أدوية بيطرية ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز بيلا، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

مضبوطات الحملة

أسفرت الحملة عن ضبط 455 عبوة أدوية بيطرية ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى 36 كيلو من اللحوم والكبدة المجمدة مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات المرور على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، ومحلات الجزارة، والسوبر ماركت، وثلاجات بيع اللحوم والأسماك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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