الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

الدولار
الدولار

أسعار الدولار اليوم،  شهد  سعر صرف الدولار، استقرارا بحركة تعاملات اليوم الإثنين 17 فبراير 2025 في البنك المركزي المصرى والبنوك المصرية.

سعر الدولار  لحظيًّا وفق آخر تحديث

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية. 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

سعر الدولار
اسعار الدولار

 

الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.55 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار
اسعار الدولار

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.54 جنيها للشراء و50.64 جنيها للبيع.  

 

سعر الدولار
اسعار الدولار

 اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.55 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

سعر الدولار
اسعار الدولار

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.55 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

سعر الدولار
اسعار الدولار

 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في الاسكندرية حوالي 50.55 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع.

 

مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية 

وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أسعار الدولار

كما ان الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

اسعار الدولار
اسعار الدولار

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى البنك المركزى المصرى البنك المركزي والبنوك المصرية الدولار فى البنك المركزى المصرى حركة تعاملات اليوم الاثنين سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 17 فبراير 2025 (آخر تحديث)

الدولار وصل لكام أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد ( أخر تحديث )؟

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا في الكويت اليوم الأحد

الإسترليني وصل لكام في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد؟

تثبيت الفائدة الأقرب، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزى بختام تعاملات اليوم الأحد (تحديث لحظي)

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 34 مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تدعم النمو المُستدام للشركات.. ورئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار عقار كرداسة

أسعار الذهب اليوم الإثنين وعيار 21 وصل لهذا المستوى

موعد حسم موقف زيزو من المشاركة في مباراة القمة

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

رئيس أباتشي الأمريكية يشيد بإنجازات مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد النمو الاقتصادي

التحريات: جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار عمال نظافة وخدمات بمول تجاري شهير في أكتوبر

منوعات

المزيد

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

الأزهر للفتوى: من يخرج الزكاة لصالح إعمار غزة له أجران

المزيد
الجريدة الرسمية