الإثنين 17 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محاولة لخطف كارولين عزمي في "فهد البطل"

كارولين عزمي في فهد
كارولين عزمي في فهد البطل، فيتو

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي محاولة خطف شقيقته راوية التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي ضمن أحداث العمل، ولكن فهد ينقذها في اللحظات الأخيرة.

 

وسيتم عرض المسلسل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهي كل من؛ قناة «cbc» و«dmc» و«ON» و«الحياة»، بالإضافة لعرضه على منصة «Watch it».
 

وتشهد أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، قيام فهد برد حق والده الذي تم قتله خلال الحلقات الأولى من العمل.

 

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

 

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