الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فوز حسن أبو رحاب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة
قضايا الدولة

أعلن المستشار أحمد ثابت الأمين العام للمجلس الأعلى فوز حسن أبو رحاب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، خلال انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري الهيئة، التي أُجريت بعد تصويت أعضاء الجمعية العمومية في نادي المقاولون العرب يوم الجمعة الماضي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المستشار حسن إسماعيل أبو رحاب، نائب رئيس الهيئة، بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، كما فاز بمقاعد نواب رئيس الهيئة والوكلاء في مجلس الإدارة كلٌّ من، المستشارين منتصر عبدالسلام، وعبدالعاطي أبو المعاطي، وعاطف منصور، وأحمد عبدالله خلف.

فوز مستشارين على مقعد مستشار مساعد 

وعلى مستوى مقاعد مستشار – مستشار مساعد “أ” – مستشار مساعد “ب”، فاز كلٌّ من المستشار فاضل وحيدة، والمستشار المساعد “أ” محمد كمال الصغير، والمستشار المساعد “أ” أحمد جمال الكردي. بينما فاز بمقاعد نائب – محام – مندوب – مندوب مساعد كلٌّ من ياسر عيسى، النائب بالهيئة، وأحمد إيهاب عبد الظاهر، المندوب المساعد، كما حصل المستشار سلامة هنداوي على مقعد عضو من أعضاء الهيئة السابقين.

وشهدت إجراءات التصويت كلمة افتتاحية ألقاها المستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أشاد فيها بدعم القيادة السياسية للهيئة، وأكد على موقف الهيئة الداعم للقرارات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأمة العربية، وفي مقدمتها إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية الاقتراع بدأت بتسجيل الناخبين في لجنة القيد، ثم توجه الأعضاء إلى اللجان داخل مقر الانتخابات للإدلاء بأصواتهم إلكترونيًا، لاختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وتم إعلان النتائج فور انتهاء عملية التصويت في الخامسة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا الدولة أعضاء قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة تعيينات قضايا الدولة

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة

توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

التحريات: جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار عمال نظافة وخدمات بمول تجاري شهير في أكتوبر

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

القبض على صاحب عقار كرداسة المنهار (صور)

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

الأزهر للفتوى: من يخرج الزكاة لصالح إعمار غزة له أجران

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية