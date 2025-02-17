الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

24 مارس الحكم في دعوى إلغاء قرار حل حزب الدستور

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية  ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب للحكم بجلسة 24 مارس المقبل. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع، من الناحية القانونية. 

أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده

وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب  بحسب وصفها.

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