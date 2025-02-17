والد نيمار يحسم مصير عودته إلى برشلونة

علق والد نيمار، لاعب سانتوس البرازيلي الحالي، على الشائعات المستمرة حول العودة المحتملة لنجله إلى نادي برشلونة.

وقال والد نيمار، خلال تصريحات لقناة TNT Sports البرازيلية: "مشروعنا ليس فقط لمدة خمسة أشهر، رغم أن عقد ابني لهذه المدة".

والد نيمار يحسم مصير عودته إلي برشلونة



وأضاف: "لم نأت هنا للعب خمسة أشهر فقط، جئنا لنمنح سانتوس الفرصة لإعادة هيكلة نفسه خلال هذه الفترة، ولإيجاد حلفاء يمكنهم مساعدة النادي في الوقوف على قدميه مرة أخرى".

وفي نفس السياق، علق نيمار قائلا: "لا تقلقوا، يجب أن نكون هادئين. هذه بداية عصر عظيم لسانتوس."

يذكر أن نيمار قاد سانتوس للفوز 3-1 على أجوا سانتا، ليتصدر المجموعة الثانية من بطولة باوليستا المحلية والتي تشارك فيها أندية ولاية ساو باولو البرازيلية.

وتقدم نيمار بالهدف الأول من ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة.

وجاء هدف نيمار بعد أسبوعين من عودته إلى سانتوس.



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