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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة قتيل ملقاة أعلى نفق أحمد بدوي

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص مقتولًا وملقاة أعلى نفق أحمد بدوي بـمنطقة الشرابية.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا وملقاة أعلى نفق أحمد بدوي القادم من رمسيس إتجاه غمرة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بها طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الشرابية نفق أحمد بدوي أحمد بدوى قسم شرطة الشرابية

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