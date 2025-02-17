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رياضة

ميلان يسعي لتأمين مستقبل موهبته خوفا من تهديدات ريال مدريد

ميلان
ميلان

كشفت تقارير صحفية أن ميلان يسعي للحفاظ على موهبته الصاعدة بقوة، وسط مخاوف وتهديدات من قبل ريال مدريد.

ويستهدف الروسونيري تأمين الظهير الإسباني الشاب أليكس خيمينيز صاحب ال19 عاما.

وانضم خيمينيز إلى ميلان في صيف 2023 قادما من ريال مدريد، قبل أن يقرر النادي الإيطالي تفعيل خيار شرائه نهائيا بعد عام مقابل 5 ملايين يورو، ليصبح لاعبا رسميا للفريق حتى عام 2028.


المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو معجب كثيرا بقدراته، ويأمل في استمراره مع الفريق، رغم إدراكه صعوبة الاحتفاظ بالمواهب الشابة أمام إغراءات الأندية الكبرى. 

ووفقا لاتفاق البيع بين الناديين، احتفظ ريال مدريد بشرط إعادة الشراء، حيث يمكنه استعادة خيمينيز مقابل 9 ملايين يورو في 2025 أو 12 مليون يورو في 2026.

وهذا الأمر يثير قلق إدارة ميلان، التي تخشى فقدان موهبتها الشابة في المستقبل القريب.

وبحسب صحيفة " Relevo" الإسبانية، يسعى ميلان لإعادة التفاوض مع نادي ريال مدريد بشأن شروط إعادة الشراء، في محاولة لتقليل خطر فقدان اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في أوروبا.

ومن المنتظر أن تعقد محادثات بين الطرفين قريبا لحسم مستقبل خيمينيز.

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