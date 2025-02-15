الدوري الإيطالي، ميلان يخطف الفوز من هيلاس فيرونا بهدف

الدوري الإيطالي، فاز فريق ميلان على هيلاس فيرونا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024-25.

ميلان ضد هيلاس فيرونا

أحرز هدف ميلان سانتياجو في الدقيقة 74

ترتيب ميلان وهيلاس فيرونا

ويحتل فريق ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة في المقابل يحتل هيلاس فيرونا المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

ونجح ميلان في مصالحة جماهيره بعد السقوط الأخير أمام فينورد الهولندي، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعهما على ملعب "فينورد" بمدينة "روتردام" الهولندية، ضمن منافسات مرحلة الذهاب بملحق دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب، حيث يستقبل ميلان نظيره فينورد الهولندي على ملعب سان سيرو الاسبوع المقبل.

تشكيل ميلان امام هيلاس فيرونا

وأعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق ميلان التشكيل الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا

وجاء تشكيل ميلان ضد هيلاس فيرونا كالتالي:



"ماينان؛ ووكر، ثياو، جابيا، ثيو هيرنانديز؛ موسى، فوفانا؛ سوتيل، رايندرز، جواو فيليكس؛ خيمينيز".

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