الكشف على 1257 شخصا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

نظّمت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية منشأة المصري بمركز سيدي سالم، يومي السبت والأحد 15 و16 فبراير 2025، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.

جاءت القافلة تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

أبرز نتائج القافلة

وقال وكيل وزارة الصحة، أنه قد تم تقديم الخدمات الطبية لـ 1257 مواطنًا من خلال 10 عيادات تخصصية في 9 تخصصات تشمل: الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الأنف والأذن، والأسنان.

كما تم إجراء 219 تحليلًا طبيًا بين تحاليل معمل الدم والطفيليات، و30 حالة أشعة تشخيصية (أشعة عادية وسونار)، وتنظيم 12 ندوة تثقيفية حضرها 592 مواطنًا لنشر الوعي الصحي، كما تم تنفيذ 100 فحص طبي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ضمن مبادرتي "100 يوم صحة" و"افحص واطمئن"، وإحالة 9 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتحويل 6 مرضى لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وتقديم الأدوية والخدمات العلاجية مجانًا لجميع المستفيدين.



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